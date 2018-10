Cade dal quarto piano: giallo sulla morte di un 54enne

È giallo sulla morte di Mirco Boscari, 54enne residente a Thiene il cui corpo è stato trovato sabato mattina verso le 11:30 in un cortile interno di un condominio al numero 37 di viale Milano a Vicenza.

Il corpo senza vita dell'uomo, con precedenti penali per reati contro il patrimonio è stato rinvenuto da due operai che stavano effettuando un lavoro di manutenzione elettrica nello stabile. Secondo una prima ricostruzione sarebbe caduto dal quarto piano. Sul posto la polizia di Stato con il reparto della scientifica per i rilievi. Non si esclude nessuna ipotesi sulla morte del 54enne, nemmeno l'omicidio.