Vicenza, cade in bici sull'auto in sosta e poi insulta i vigili: ubriaco finisce in manette

Ubriaco fradicio alle 12 del mattino cade dalla bici e danneggia la portiera anteriore destra di un'auto in sosta. La cosa non deve avergli fatto piacere dato che il ciclista ebbro, un senegalese di 28 anni senza fissa dimora, ha cominciato a dare di matto. Prima gli insulti contro i presenti sul luogo dell'incidente - via IV novembra - e poi contro i vigili intervenuti per riportarlo alla calma. Alla fine il giovane è finito in manette.

La pattuglia della polizia locale era stata chiamata ieri mattina da alcuni pedoni che stavano discutendo con un extracomunitario che, dopo la rovinosa caduta in bici cha ha danneggiato l'auto, ha dato in escandescenze, iniziando a inveire contro i presenti, allargando le braccia e gesticolando in modo convulso. Vista la mancanza dei documenti e l'assenza di collaborazione della persona, gli agenti hanno deciso di accompagnarlo all'interno del Comando per la sua identificazione. L'uomo, comprendendo quanto gli stava accadendo, con il chiaro intento di sottrarsi all'identificazione, ha reagito opponendo resistenza e spingendo violentemente con entrambe le braccia uno degli agenti accertatori, facendolo arretrare di qualche passo.

In supporto è intervenuto un secondo agente ma il senegalese ha reagito ancora più con violenza, dimenandosi e imprecando nei confronti degli agenti intervenuti, apostrofandoli col termine "razzisti" e costringendoli ad ammanettarlo. L'uomo, alto circa 1.85 m e di corporatura robusta anche all'interno dell'auto di servizio scalciava ripetutamente contro le pareti. Sottoposto ad alcoltest, il 28enne è risultato positivo sia alla prima che alla seconda prova effettuata in Comando ed è stato denunciato a piede libero per guda in stato d'ebrezza oltre che per rifiuto di fornire le proprie generalità e per resistenza a pubblico ufficiale