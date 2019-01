Pugno in faccia per aver chiesto il biglietto a un 18enne: ferito autista Svt

Picchiato da un giovanissimo solo per avergli chiesto il biglietto. L'autista dell'autobus Svt numero 1, nel pomeriggio di mercoledì, ha chiamato la polizia per segnalare l'aggressione all'interno del mezzo pubblico. Gli agenti, arrivati in via Ca' Balbi dove il bus era fermo, hanno trovato il 50enne dipendente dell'azienda di trasporti con la camicia sporca di sangue e ferito al naso e all'arcata sopraccigliare sinistra.

L'autista ha raccontato ai poliziotti che poco prima aveva chiesto a un 18enne di mostragli il biglietto di viaggio. Il giovane si è rifiutato rispondendogli: «Sei un coglione, tieniti il tuo bus di m...». L'uomo, a quel punto, ha preso il cellulare per chiamare le forze dell'ordine ma il 18enne ha tentato di strapparglielo di mano. Ne è nata una colluttazione nella quale il 50enne, colpito da un pugno in faccia, ha avuto la peggio.

Il ragazzo, all'arrivo della polizia, era ancora sull'autobus assieme al padre che nel frattempo l'ha raggiunto difendendo il figlio pur condannando il gesto di violenza verso l'autista il quale probabilmente procederà con una denuncia.