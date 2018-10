Gli americani non pagheranno la "bretella": ecco perchè

La giunta di centrodestra che regge le sorti del comune di Vicenza farà pagare il conto agli americani della bretella che dovrebbe connettere la base Usa del Din alla località del Moracchino. Si tratterebbe di un asse attrezzato ad esclusivo uso dei militari a stelle e strisce ed è per questo che la giunta di centrodestra capitanata dal civico Francesco Rucco farà recapitare il conto allo zio Sam. Almeno questo è quanto afferma Il Giornale di Vicenza del 20 ottobre 2018 in pagina 15.

Ora l’esecutivo guidato da Rucco dovrebbe sapere che questo proposito rischia di divenire una pia illusione.

Gli accordi che il comune di Vicenza sottoscrisse con il famoso e farsesco voto del consiglio comunale del novembre del 2006 in una con le intese che seguirono tra Italia e Stati uniti non pongono in capo alla amministrazione d’Oltreoceano alcun obbligo. Sarebbe quindi interessante capire Rucco, che di mestiere fa l’avvocato, di quale arma giuridica disponga per imporre qualcosa agli Usa che da sempre trattano gli italiani, e vicentini in primis, da servi (anche se va detto che gli italiani molto hanno fatto per meritare tale condizione).

Ora è difficile sapere se l’intento così ben descritto dal GdV sia ascrivibile al primo cittadino o al suo assessore alla mobilità Claudio Cicero, che in quanto a bidoni e promesse vane rimediate dai vicentini intorno alla Ederle bis ne sa più di qualche cosa visto che è stato uno dei maggiori facilitatori di un raddoppio che tra i tanti sponsor trovò anche quel noto e lungimirante banchiere che risponde al nome di Gianni Zonin. Che poi questa indiscrezione di stampa (la quale non è detto giunga dal sindaco vista la mansueta prudenza che lo contraddistingue) sia il frutto della polluzione politica di qualche altro esponente della maggioranza è impossibile a dirsi oggi.

Certo è che a fronte di una intemerata così pepata uno si aspetta le barricate delle opposizioni. Il problema però è che l’opposizione di centrosinistra, forgiata in anni di doroteismo post doroteo dell’ex sindaco Achille Variati, quando il centrosinistra era maggioranza, ha più di qualche imbarazzo a rinfacciare alcunché alla attuale giunta.

Primo perché quel proposito è stato accarezzato anche da chi c’era prima. Secondo perché Variati è stato l’uomo cui i piani alti della politica hanno affibiato il compito di mandare in coma farmacologico una protesta contro le basi Usa già sedata di suo. Terzo perché il vero tabù di cui nessuno, o quasi nessuno vuole parlare, è un altro.

Quello che si accampino propositi i più balzani per dire che la bretella, che serve solo agli americani, la pagheranno solo coloro che la useranno ben sapendo che così non sarà. La strategia dei due centimetri alla volta è ben rodata. Prima si parte. Poi si dirà che i soldi intanto saranno anticipati da qualche ente italico: comune, autostrada, provincia, regione o Stato poco importa. Poi a festa passata, lo santo sarà gabbato. E pagherà Pantalone. La cosa tragica e comica al contempo, ovvero grottesca, è che ai tempi degli scontri sulla Ederle bis Cicero sosteneva che le basi Usa servono per andare a bombardare i terroristi. Poi, cioè subito dopo, è emerso, come sostenevano gli scettici, che l’Iraq non aveva le armi chimiche, che i talebani, ovvero gli afghani non c’entravano un fico secco con le Twin towers, che Gheddhafi era meglio della baraonda creata in Libia da francesi ed inglesi e che un pezzo dell’Isis è una creatura dell’Occidente, mentre ora un pezzo della sedicente galassia pacifista flirta con la Nato in chiave anti Putin.

E se la prossima base Usa fosse progettata per bombardare le stupidaggini che sono state dette in anni e anni da politici e amministratori berici? Quelle sì che sarebbero bombe intelligenti.