Vicenza-Brescia, trasferta autorizzata "con riserva"

Via libera per la trasferta degli ultras bresciani a Vicenza, vietata durante il campionato scorso dopo l'aggressione da parte di alcuni facinorosi ai pullman biancorossi nell'aprile del 2015.



Il ministero ha comunque posto vincoli speciali, tra cui l'aumento del numero di steward e la non validità della facilitazione del "porta un amico" per i possessori della tessera del tifoso. La questura di Vicenza renderà noto nelle prossime ore il piano di misure di sicurezza straordinario.



I tifosi lombardi, che inizialmente avevano programmato di raggiungere la città in treno, si stanno invece organizzando con macchine e autobus.



Questa la decisione del Ministero dell'Interno:

Per la partita Vicenza-Brescia, connotata da elevati profili di rischio, per i quali non appare necessario il rinvio alle valutazioni del CASMS, dovranno essere adottate, in sede di G.O.S., particolari misure organizzative, tra le quali si suggeriscono:

- sospensione delle facilitazioni per i sostenitori ospiti previste al punto T1.2 delle misure varate dalla Task Force, anche in relazione alle iniziative di fidelizzazione previste dal punto T2.1 e conseguente vendita dei tagliandi, per i sostenitori ospiti, ai soli sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione;

- implementazione del servizio di stewarding;

- implementazione dei servizi di controllo, nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, con particolare riferimento alla corrispondenza delle generalità indicate sul biglietto e quelle dell’utilizzatore;

- ulteriori misure organizzative, anche in materia di ticketing, da adottare in sede di G.O.S.

- scambio di informazioni e stretto raccordo tra i Supporter Liaison Officer delle società interessate