Vicenza-Brescia, scontri fuori dallo stadio: feriti

Scontri prima di Vicenza-Brescia, nel piazzale dello stadio Menti. Secondo le prime informazioni, il bilancio è di due feriti, non gravi, un poliziotto e un tifoso biancoazzurro.



Alcuni dei 600 tifosi bresciani, di nuovo in città dopo un anno di stop dopo l'aggressione di due anni fa a un pullman di tifosi biancorossi in trasferta, hanno cercato lo scontro con la tifoseria di casa, arrivando ad abbattere una delle cancellate che delimitano l'area esterna alla curva Nord, riservata agli ospiti. Le forze dell'ordine sono riuscite ad evitare il contatto con alcune cariche di alleggerimento. Un poliziotto è rimasto lievemente contuso.