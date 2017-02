Vicenza, botte ai poliziotti: un anno di carcere per un nigeriano

Un anno e due mesi di reclusione più il divieto di dimora a Vicenza. È questa la sentenza emessa martedì mattina dal tribunale di Vicenza nei confronti di H.W., nigeriano di 37 anni senza fissa dimora e in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno. Lo scorso gennaio l'uomo aveva aggredito una pattuglia della polizia di Stato che stava effettuando alcuni controlli in viale Milano, gettando addosso alla macchina una bottiglia di vetro.

La reazione degli agenti non si era fatta attendere: scesi dall'auto hanno tentato di fermarlo ottenendo però solo una reazione ancora più spropositata. L'africano non ne ha infatti voluto sapere di fermarsi. Alla richiesta dei poliziotti di identificarsi ha reagito in maniera brutale, prima tentando di colpire il capo pattuglia con un pezzo di vetro e ferendo un altro agente di striscio e poi scappando verso Piazza Castello inseguito dalle forze dell'ordine.

Un inseguimento che si è concluso in contrà Vescovado con l'accerchiamento del nigeriano da parte degli agenti. Ma nemmeno il fatto di essere stato messo alle strette gli è servito: prima di essere messo in condizioni di non nuocere. Il nigeriano ha sferrato un uppercut in pieno volto a uno dei poliziotti, mettendolo k.o. e spaccandogli il naso. Arrestato con l'accusa di lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale per lui è scattata la condanna.