Vicenza, perde borsellino pieno di soldi: lo ritrova grazie all'onestà di un cittadino

Grazie all'onestà di un cittadino, una 46enne vicentina è tornata in possesso del suo borsello contenente 2.300 euro smarrito pochi giorni prima di Natale in contrà ponte Pusterla, a Vicenza.

La donna, dopo l'appello lanciato dagli agenti della locale, ha contattato il Comando e ha fornito una descrizione dettagliata del borsello, dal momento che all'interno c'era solo il denaro, del luogo di smarrimento e della somma contenuta. Fatte le verifiche del caso gli agenti hanno consegnato il borsello alla proprietaria.