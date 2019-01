Rapina al negozio con il taglierino: aggredita una 58enne

Rapina in pieno giorno alla profumeria Bellezza Oggi a Borgo Scroffa a Vicenza. Verso le 16 di martedì un uomo di circa 45 anni è entrato nel negozio a volto scoperto e con un taglierino ha minacciato una 58enne. La donna stava sostituendo la titolare, sua amica, uscita per delle commissioni.

La signora, spaventata, ha provato a spiegare al malvivente che non sapeva come aprire la cassa, suscitando l'ira dell'uomo che l'ha strattonata e spinta con forza dentro al magazzino. Subito dopo il rapinatore - un uomo sui 45 anni - ha prelevato il denaro dalla cassa, circa 300 euro, ed è fuggito. Nel frattempo la 58enne, che per lo spavento non si era accorta che la porta non era chiusa a chiave, ha chiamato l'amica che si è precipitata in negozio.

La polizia sta indagando per risalire al malvivente il quale, secondo la descrizione, indossava un cappellino e parlava con forte accento veneto.