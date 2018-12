"Ordinò" nove chili di coca in Belgio: condannato 45enne

Dal Belgio a Bologna passando per Montecchio Maggiore. Il traffico di cocaina nel nord Italia e nel vicentino ha diramazioni di proporzioni vaste e legate alla criminalità organizzata calabrese, come dimostrato dal recente episodio di Zermeghedo. Di Africo, in provincia di Reggio Calabria, è anche Leo Criaco, 45enne residente a Montecchio Maggiore.

L'uomo, dopo un processo durato alcuni anni, è stato raggiunto - nei giorni scorsi - in carcere dall'ordinanza di condanna per spaccio internazionale di stupefacenti. Reato per il quale dovrà scontare 4 anni e 4 mesi ai domiciliari.

Criaco, assieme a due complici, è stato coinvolto in un'indagine della questura di Bologna perché nel 2014, con l'aiuto di un corriere, ha comperato nove chili di cocaina che sono arrivati nel capoluogo emiliano. Finito in carcere con misura cautelativa nel 2015, ora dovrà scontare il residuo della pena