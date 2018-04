Vicenza, bolletta gas da "infarto": 70mila euro per tre mesi di consumi

Aprire la cassetta della posta e trovarci dentro una bolletta non è un gran evento. Al massimo si pensa "ecco ancora da pagare" ma la cosa fa comunque parte del vivere quotidiano. Ma immaginate di aprire quella busta dell'Aim e trovare un importo totale da 70 mila per tre mesi di consumi. È quello che è successo a un cittadino residente a Vicenza che, non credendo ai suoi occhi ha guardato e riguardato quell'importo.

Nessuna svista e nessun bisogno di un pizzicotto per capire che non era dentro a un sogno, anzi a un incubo. La cifra del gas era proprio quella: 70.239,54 euro per il periodo dal 22 settembre 2017 al 28 febbraio 2018, 33 mila dei quali solo di Iva e 8mila e rotti per la gestione del contatore. Un po' "tantino" per una casa privata. Il primo pensiero del cittadino è stato quello dell'errore ma, di questi tempi, non si sa mai. E così l'uomo si è precipitato a San Biagio chiedendo lumi.

"L'AIM stamattina ha risolto ammettendo chiaramente che è un errore - ha spiegato l'utente - loro sono stati gentili perché hanno risolto subito e mi hanno detto che stanno utilizzando un nuovo gestionale e quindi c è stato un disguido". Tutto risolto, quindi, a parte quei minuti di panico. "Se capitasse ad una persona magari anziana..non so le conseguenze all'apertura della busta", ha concluso il protagonista di questa singolare disavventura.