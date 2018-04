Vicenza, bolletta Aim da 70mila euro: "Non è stato un nostro errore"

Aveva ricevuto una bolletta con un importo da capogiro: ben 70 mila euro per tre mesi di consumo di gas. È successo nei giorni scorsi a un utente Aim vicentino che, una volta recatosi allo sportello di San Biagio, ha risolto la cosa. Secondo quanto da lui riportato l'impiegato allo sportello avrebbe detto che si trattava di un errore del gestionale.

Sulla faccenda è intervenuta Aim Energy che in una nota spiega che non si è trattato di un errore delle Aziende ma bensì da un'errata autolettura del contatore: "In relazione alla notizia pubblicata martedì sera 10 aprile, nella quale si dà conto di una bolletta da 70 mila euro, che ricordiamo essere stata prontamente rettificata dalla nostra operatrice dello sportello a fronte della segnalazione del cliente, ci permettiamo di segnalare che contrariamente a quanto riportato non si è trattato di un errore derivante dall’utilizzo di un nuovo sistema gestionale, come parso in un primo momento ma, a seguito di verifiche interne è emerso che l’errore è stato generato da una errata autolettura del contatore gas comunicata dal cliente ai nostri uffici qualche giorno prima della data di emissione della bolletta".

"E’ stata infatti comunicata una autolettura del contatore pari a 27.022 metri cubi, inferiore rispetto alla lettura precedente pari a 35.618 metri cubi. Il sistema, al momento del calcolo del consumo - continua la nota - ha quindi simulato consumi da 35.618 a 99.999 ed ha poi aggiunto consumi da 0 a 27.022 per arrivare al dato comunicato dal cliente. Da qui il calcolo e l’emissione della bolletta ricevuta dal cliente".

Aim Energy raccomanda,pertanto "la necessaria attenzione nella lettura e nella comunicazione dell’autolettura dei propri consumi del gas, una forma pratica e immediata per pagare in bolletta i reali consumi".