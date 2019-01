"Attenzione bocconi avvelenati", il cartello shock sull'argine: «È iniziata la stagione dei veleni»

Il segnale è arrivato sotto mentite spoglie a Torri di Quartesolo nel Vicentino domenica 13 gennaio. Lungo il sentiero che si snoda sull’argine del fiume Tesina all’altezza della cascata, un cartello segnalava: “Attenzione, esche avvelenate per nutri: tenere i cani al guinzaglio”. «Un avvertimento subdolo, in quanto è vietatissimo disperdere esche avvelenate in questo modo nel territorio - spiega Renzo Rizzi, Portavoce Coordinamento Protezionista Veneto - lo scopo in questo caso dei buontemponi che ben conosciamo è quello di far tenere al guinzaglio i cani, in tale modo non disturberanno la selvaggina e loro vestiti da caccia, potranno dilettarsi ad ammazzare gli animali selvatici lungo il fiume; quindi nessuna esca naturalmente».

Questo succede non a caso. Difatti, in questo ultimo scorcio di stagione, il calendario venatorio prevede che la caccia si concentri quasi esclusivamente sugli animali che vivono lungo i corsi d'acqua. Ma l'allarme veleni quello vero, esiste. «I bocconi avvelenati a breve invaderanno boschi sentieri e anfratti - continua Rizzo - ma anche zone in prossimità dei centri abitati, si scateneranno le morie di animali selvatici, non solo, colpiranno i nostri amici, i quattro zampe che vivono con noi, molti di loro moriranno tra atroci sofferenze; sta partendo la stagione dei veleni, che notoriamente inizia dalla metà di gennaio con un picco verso la metà di febbraio per poi sciamare piano piano».

I dati raccolti dalle Guardie ENPA negli ultimi cinque anni nel Vicentino sono allarmanti, annualmente la media degli animali d’affezione colpiti da avvelenamento supera le centocinquanta unità, un dato non definitivo e in difetto, in quanto molti cittadini, non denunciano e non segnalano. Naturalmente, queste esche che vengono messe generalmente per le volpi vengono ingerite da moltissime altre specie selvatiche, animali che moriranno miseramente nella loro tane.

Ma chi sono i responsabili? «Ci sono delle figure (che non mettono cartelli) che si muovono nell’ombra e disperdono nel territorio esche e bocconi avvelenati, sono cacciatori legati principalmente “al peo” si intende il cacciatore che uccide generalmente mammiferi, questo soggetto mediamente detesta odia ed è pronto a fare qualsiasi cosa per annientare il suo acerrimo concorrente, la stupenda intelligente ma sfortunatissima volpe. L'odio che covano alcuni di questi soggetti è fuori controllo, arrivano a fare a pezzi la volpe se riescono a catturarla, oppure come successo nel Veronese a bruciarla viva e ad ammazzarle i cuccioli a bastonate», conclude Rizzo lanciando un appello: