Bocciodromo e Forza Nuova in piazza, rischio scontri: «Non rovinate il Natale»

Clima caldo, anzi bollente, a ridosso delle feste natalizie. Le manifestazioni annunciate per sabato dal centro sociale Bocciodromo e da Forza Nuova in Piazza Matteotti, pieno centro storico, nel weekend prima di Natale preoccupano e non poco il sindaco di Vicenza che si trova per le mani una situazione che potrebbe creare forti tensioni in pieno centro storico addobbato a festa e gremito di persone. «Siate responsabili, rimandate la manifestazione», è l'appello che Rucco ha lanciato nel pomeriggio di giovedì ai due schieramenti contrapposti.

La scintilla che ha acceso le polveri natalizie è scoccata dopo il sopralluogo del settore Patrimonio in via Rossi, sede del centro sociale, avvenuta dopo la polemica sul braccio teso dell'assesore Cicero e la successiva risposta del Bocciodromo con un post su Facebook che lo ritraeva a testa in giù. Oltre alla "censura" del post il sindaco ha precisato che «non vi è motivo per avviare una procedura di revoca della concessione dei locali prima della sua scadenza naturale prevista a maggio del 2019», aggiungendo: «Nel nuovo bando ribadiremo in modo ancora più chiaro che gli spazi dati in concessione dal Comune devono essere finalizzati esclusivamente ad attività socioculturali o sportive, apartitiche e apolitiche. E su ciò vigileremo».

Parole che, alle orecchie dei componenti del Bocciodromo, sono risuonate come un attacco, con l'immediata risposta: «Per proteggere questo spazio sociale da una destra fatta di provvedimenti liberticidi, repressione e che punta ad attaccare qualsiasi punto della città alternativo, libero e considerato “scomodo”, è stato indetto un presidio pubblico, Sabato 22 Dicembre, alle ore 16.00 a Piazza Matteotti a Vicenza». Un annuncio che ha subito fatto alzare in piedi la sezione di Forza Nuova di Vicenza: «Riteniamo irrispettosa tale iniziativa, non solo nei confronti dei cittadini, ma soprattutto nei confronti dei negozianti che già soffrono la pesante crisi economica e la stagnazione delle vendite. Ostacolare in un qualsiasi modo il Natale dei vicentini e del centro storico è quanto di più sbagliato possa fare la questura e la prefettura di Vicenza. A tale scopo annunciamo per sabato 22 dicembre una mobilitazione massiccia di tutti I militanti veneti nel caso in cui la manifestazione del bocciodromo non sarà vietata o circoscritta in zona periferica».

La notizia non ha di certo lasciato indifferente il Comune: «Giusto e legittimo manifestare il proprio pensiero -afferma i sindaco Francesco Rucco - ma ritengo inopportuno creare occasioni di tensione in pieno centro storico nel sabato che precede il Natale, giorno in cui tanti vicentini si dedicheranno agli ultimi acquisti per le feste o semplicemente passeggeranno in centro per godere della suggestiva atmosfera natalizia. Chiedo agli organizzatori di rimandare la manifestazione, dimostrando in questo modo rispetto per la città, in primis, ma anche per i commercianti che fanno affidamento sulle spese prenatalizie per chiudere un anno che per molti non è stato facile».

Un preoccupatissimo Rucco che si appella al "senso di responsabilità" della destra e sinistra vicentina si avvia quindi verso un Natale in cui il rosso non è solo quello tipico delle feste e in nero ha fatto la sua ribalta mediatica a cominciare da quello che a tutti gli effetti è stato uno show mediatico da parte di uno dei suoi assessori. «Una Vicenza bella e vivace -conclude il sindaco- che da mesi si sta preparando a queste feste con impegno e dedizione da parte di tante persone. Obiettivo comune, adesso, deve essere quello di portare i vicentini in città, non tenerli lontani. Obiettivo che non ha colore politico e che, sono certo, è condiviso dalla destra e dalla sinistra che hanno a cuore la nostra città». Basteranno queste parole del sindaco per calmare gli animi?