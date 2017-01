Vicenza, blocco della circolazione stradale per la commemorazione a Dino Carta

Sabato 14 gennaio dalle 11 alle 12 durante lo svolgimento della commemorazione a Dino Carta in via Ottone Calderari (zona Bertesina), nel tratto tra piazza Scamozzi e via Formenton scatterà il blocco a vista della circolazione stradale, con deviazione obbligatoria su via Carpioni e via Maffei. La cerimonia per il 72° anniversario della morte del partigiano Dino Carta, organizzata dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI), comincerà alle 11.15 con la deposizione della corona d'alloro e l'orazione ufficiale. E' invitata tutta la cittadinanza.