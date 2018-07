Blitz all'hotel degli abusivi, denunciati in 12 tra cui un rapinatore: tornano dopo poche ore

Denunciate dodici persone, tra cui una 21enne, di nazionalità rumena che da tempo occupano l'edificio fatiscente in via Frescobaldi. Una di loro, I.M. , è accusato di rapina e lesioni. Il blitz della forze dell'ordine alle prime luci dell'alba ha permesso agli agenti di identificare il gruppetto di disperati che alloggiano nel caseggiato in avanzato stato di deterioramento e con una situazione societaria quanto meno complessa in quanto appartiene a ben tre propietà diverse, di cui una fallita.

Il raid è però servito solo come deterrente temporaneo. Verso mezzogiorno, infatti, l'edificio si stava già ripopolando di persone. Sono tra i 21 e i 56 anni i rumeni sgomberati dal condomino del degrado, due dei quali già colpiti da un provvedimento di allontamento dal territorio nazionale.

Stesso provvedimento che è questa volta toccato a I.M. in quanto accusato di aver rapinato nello scorso dicembre il negozio di cinesi Aumai. Gli stessi proprietari avrebbereo riconosciuto l'uomo che nella giornata dell'ultimo dell'anno, assieme a un complice, ha rubato delle radio trasmittenti all'interno del market. Visto da un commesso si è scagliato contro di lui colpendolo con una bottiglia e picchiando poi anche il gestore del market con un bastone. Nella fuga i due avevano perso un cellulare, risultato intestato alla 21enne segnalata in via Frescobaldi.