Vicenza, blitz nel pulmino dei pregiudicati: due 25enni denunciati per ricettazione

Viaggi organizzati che ogni domenica partano da viale San Lazzaro e che fanno la spola tra Italia e Romania. Una pratica oramai collaudata per riportate in patria molti rumeni che vanno e vengono dal paese dell'est. Il modua operandi, noto alla forze dell'ordine, è sempre lo stesso. Un pulmino con targa rumena parte da Vicenza. All'interno spesso ci sono personaggi ben conosciuti dalla questura. Uno di questi furgoni, un Ford Transit, è stato fermato dagli uomini della volante ieri verso le 15:30. Dai controlli è risultato che sei passeggeri rumeni erano tutti pregiudicati ma due in particolare hanno attirato l'attenzione degli agenti.

I venticinquenni F.I.S. e M.I., seduti nell'ultima delle tre file del pulmino, avevano sistemato in vari punti del mezzo dei voluminosi scatoloni che, dopo il controllo, sono risultati esseri pieni zeppi di generi alimentari di ogni tipo: tonno in scatola, 56 confezioni di grana, sopresse e molto altro per un valore totale di più di 1000 euro.

I passeggeri, che in tasca avevano solo 25 euro in due, non hanno giustificato la provenienza di un così gran quantitativo di cibo e quindi le derrate alimentari sono state sequestrate dai poliziotti. Il sospetto è che i prodotti provengano da furti perpetrati ai danni del supermercato Prix a San Lazzaro. I due giovani sono stati quindi denunciati per ricettazione.