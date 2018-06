Vicenza, droga a Campo Marzo: blitz della polizia

È avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 13 l'ennesima operazione di polizia volta ad arginare il degrado a Campo Marzo.

Le pattuglie della polizia, guardia di finanza e i soldati dell'esercito dell' operazione "strade sicure", con il supporto dei cani antidroga, hanno circondato il parco cittadino, controllando a tappeto i presenti, per la maggior parte stranieri.

Nell'operazione sono state rintracciate numerose droge leggere e pesanti (marijuana, hashish, eroina e cocaia), nascoste nelle vicinanze del parco giochi, in siepi, buche o cestini.

Fermati anche numerosi immigrati in assenza di documenti di identificazione, che sono stati portati in questura per essere identificati attraverso le impronte digitali