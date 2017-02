Vicenza, black out a tarda sera: migliaia di persone al buio, ecco perchè

Qualche ora di disagio, lunedì in tarda serata verso le 23, per alcune migliaia di vicentini, tra via Quadri e via Legione Gallieno. Gli utenti sono rimasti privi di corrente elettrica a causa di un guasto ad una centralina, probabilmente dovuto ad infiltrazioni d'acqua, dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi.



BLACK OUT



Numerose le chiamate ai vigili del fuoco e al Suem 118 ma non risultano interventi di rilievo o danni importanti a cose e persone. Nel corso della notte la situazione è tornata alla normalità nell'intera area.