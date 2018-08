Vicenza, bivaccava con siringhe: fermato, aggredisce gli agenti

Nell'ambito dei controlli antidegrado domenica pomeriggio verso le 16 una pattuglia ha notato un uomo bivaccare nei pressi della cassa automatica del parcheggio Cattaneo, vicino alla quale aveva sistemato a terra i suoi oggetti personali, tra cui un passeggino, giornali e anche alcune siringhe.

L'uomo, un sessantenne italiano residente in Comune della provincia, più volte sanzionato per violazione del Regolamento di polizia urbana, è stato invitato a raccogliere le sue cose e ad allontanarsi, ma ha reagito con frasi oltraggianti e minacciose, costringendo gli agenti a far intervenire anche una seconda pattuglia per calmarlo. Il soggetto è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, per non aver rispettato il divieto del questore di dimorare in città e per la violazione delle norme comunali in materia di bivacco e mendicità molesta ed è stato allontanato dal parcheggio.