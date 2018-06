Vicenza, bisca clandestina nel negozio: 50enne morde due poliziotti

Blitz delle volanti sabato al negozio di telefonia Digi Mobil di via Verdi. La polizia ha scoperto una bisca clandestina nel seminterrato dello stabile e denunciata sia la responsabile 50enne del punto vendita - che morso gli agenti quando sono entrati - che tre giocatori d'azzardo.

I poliziotti, entrati in negozio verso le 16.30 per accertamenti, trovano solo la responsabile, una rumena residente in città, ma sentono dei rumori provenienti da un punto lontano. La donna, di origine romena e residente in città, spiega che si tratta della radio ma gli agenti capiscono che la donna nasconde qualcosa e individuano una porta chiusa davanti alla quale si mette la 50enne, alzando il tono della voce e chiedento agli operatori se hanno un "mandato", come nei film americani.

Gli uomini della questura le spiegano che non serve e la invitano a spostarsi dalla porta. A quel punto la donna dà in escandescenze, inizia a gridare ancora più forte e aggredisce i poliziotti. Il parapiglia richiama un gruppo di stranieri che si assembrano fuori dal bar tanto che i poliziotti sono costretti a chiedere l'aiuto di altre due pattuglie che giungono subito sul posto.

Mentre alcuni operatori tengono ferma la donna, altri aprono la porta e scendono da una scala a chiocciola in uno scantinato dove tre uomini stanno giocando a dadi con delle mazzette di banconote sul tavolo. Presenti, due romeni e un moldavo irregolare che vengono "invitati" a segure gli agenti in questura. Se i tre salgono in macchina tranquillamente così non succede per la 50enne che inizia a scalciare, tirare pugni e graffi agli agenti e persino a mordere due di loro. Alla fine finiscono tutti in viale Mazzini e vengono denunciati: la responsabile del negozio per resistenza, rifiuto di dare le proprie generalità e favoreggiamento del gioco d'azzardo e i tre uomini per gioco d'azzardo.