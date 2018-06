Vicenza, bimbo travolto da un'auto: è grave

È stato portato in ospedale in codice giallo il bambino di 4 anni investito questa mattina da un'auto all'angolo tra via Zambeccari e Borgo Santa Lucia a Vicenza, a due passi dal San Bortolo.

Secondo una prima ricostruzione il piccolo era sul marciapiede assieme al papà e al fratellino quando ha attraversato la strada con uno scatto improvviso. Nel mentre è sopraggiunta una Bmw che, mentre svoltava in via Zambeccari, ha travolto il bambino. Soccorso dai medici del Suem, il bimbo è stato subito ricoverato. Al volante dell'auto una donna che, a causa dell'incidente, ha subito uno choc. La polizia locale è intervenuta sul posto per i rilievi.