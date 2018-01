Vicenza, bimba sfigurata dal morso del cane

Morsa dal cane di casa, una piccola di 16 mesi è stata operata d'urgenza al San Bortolo per ricucire le profonde ferite che aveva sul viso. La notizia è riportata da Il Giornale di Vicenza.

L'aggressione

Il grave incidente domestico è avveuto la vigilia di Capodanno, con la famigliola riunita nella loro casa, a Vicenza. La bimba stava giocando con il loro Lagotto Romagnolo, di solito docile e affettuoso, quando l'animale deve essersi innervosito e le ha azzannato il faccino.

Immediata la corsa al San Bortolo, dove la piccina è stata subito sottoposta a un lungo intervento di chirurgia plastica e maxillo-facciale. Le sue condizioni non sono critiche ed in progressivo miglioramento ma la progonsi non è breve.