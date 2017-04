Vicenza, bilancio polizia: denunce diminuite del 15%

In diminuzione i delitti commessi a Vicenza, almeno quelli denunciati. Da 27.91 nel periodo tra il 1 marzo 2015 e il 1 marzo 2016 si è passati a 23.806 nel corso dei successivi 12 mesi. Ma il questore avverte: "Massima allerta per i crimini che avvengono tra le mura domestiche, non abbiate timore a denunciarli".

Il report è stato presentato lunedì mattina presso il teatro comunale di Vicenza nel corso del 165° anniversario della fondazione della polizia di Stato. La festa è avvenuta alla presenza del sindaco Achille Variati, di autorità civili e militari, cittadini, studenti delle scuole della provincia e appartenenti alle forze dell'ordine.

"L’attenzione delle volanti è sempre altissima e positivi sono i risultati in tema di repressione dei reati che destano maggiore allarme sociale", ha dichiarato il questore di Vicenza Giuseppe Petnronzi. Nel dettaglio, l'attività di polizia ha registrato la diminuzione di molti reati "predatori". I furti con destrezza e le rapine hanno fatto per esempio fatto registrare entrambi un calo del 24%; mentre quelli con strappo del 39%. In aumento invece le persone arrestate: un 15% in più nel confronto tra i due periodi. (167 contro 141).

Sul fronte delle operazioni coordinate dalla questura, è da segnalare nei 12 mesi trascorsi, l’espulsione, per motivi di sicurezza nazionale, di un cittadino nordafricano per indottrinamento pericolosi dal contenuto radicale e violento, quando era alla guida del centro islamico a Noventa Vicentina.

Altro risultato importante, lo smantellamento del gruppo dei PinK Panter, organizzazione internazionale di specialisti nel furto di preziosi che operavano anche in Fiera a Vicenza. Un fronte aperto di lotta alla criminalità è poi quello del traffico di stupefacenti: nel corso dell’ultimo anno, la polizia ha sequestrato circa 12 chili di droga. Infine, il rapporto segnala un dato che desta non poca preoccupazione, quello delle violenze in un contesto domestico.

Se infatti le violenze sessuali denunciate continuano a essere alte (31 nel 2016), il questore mette in guardia sulla persecuzione dei soggetti più deboli: "L’adozione di dieci ammonimenti per atti persecutori - conclude - è un indice che solo esemplifica la portata di questo fenomeno".