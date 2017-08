Vicenza, tentano furto in chiesa ma si spacca il martello

Una vetrata rotta e la massa del martello, staccata dal manico, all'interno della chiesa. È quello che ha trovato il parroco lunedì mattina appena aperte le porte dell'edificio.

Ancora da chiarire la dinamica del tentato furto alla chiesa di San Benedetto Abate, in via Marco da Montegallo, una laterale di Ca' Balbi, avvenuto nella notte tra sabato e domenica. I ladri, dopo aver spaccato il vetro, hanno tentato in tutti modi di rompere anche la porta, senza riuscirci e lasciando a terra il pezzo del martello. Chiesa "miracolata" e malviventi allontanati con le pive nel sacco.