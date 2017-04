Vicenza, ben 1690 euro in due portafogli smarriti, trovati e restituiti

Un caso sabato e l'altro domenica. E' stato un weekend all'insegna dei portafogli persi, trovati da un passante e restituiti al proprietario. Come riferisce il Giornale di Vicenza il primo episodioo si è verificato nella serata di sabato all’interno del bar Opera di piazza Matteotti, dove una donna si è accorta di un portafoglio sul pavimento, l'ha raccolto e dentro vi ha trovato, oltre ai documenti una somma di denaro pari a ben 1.360 euro. Quindi ha contattato la polizia locale, la quale, attraverso una pattuglia inviata in zona, ha recuperato l'oggetto smarrito, che oggi viene riconsegnato al legittimo proprietario in via Soccorso Soccorsetto.

Domenica mattina, attorno alle 7, un automobilista che stava percorrendo viale Trissino ha visto un portafoglio per terra, all'altezza del ristorante Picchio d’Oro. L'ha quindi raccolto e oltre ai documenti e a 330 euro, vi ha trovato il numero di cellulare del proprietario. In questo caso la restituzione è avvenuta personalmente poco dopo.