Vicenza, beffa l'acoltest e guida senza patente: 27enne assolto

Altra sentenza del tribunale destinata a fare discutere. Martedì al palazzo di giustizia di Vicenza si è svolto il processo contro V.S., cittadino nigeriano nato nel 1980, con precedenti penali e senza fissa dimora. Il 27enne, fermato dalle forze nell'ordine nel 2013 alla guida di un'auto non di sua propietà, è stato sottoposto all'alcoltest. Da quanto risulta dai capi d'accusa gli agenti hanno staccato una multa all'uomo perché "volutamente non eseguiva il test alcolimetrico impedendo la riuscita della misurazione".

Inoltre il nigeriano è stato trovato a guidare senza aver mai conseguito la patente. Il giudice lo ha assolto dal primo capo di imputazione perché "il fatto non sussiste" e nel secondo caso, la manncanza dell'abilitazione a condurre la macchina, di non doversi procedere perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.