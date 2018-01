Morti in ospedale, tre casi in pochi giorni: la procura indaga

Tre decessi in pochi giorni, due al San Bortolo e uno al San Bassiano. In questi giorni la procura ha aperto dei fascicoli per tutti i casi, con un medico indagato.

SAN BASSIANO

L'ultimo in ordine di tempo riguarda la morte Domenico Zarpellon un ingegnere in pensione di 70 anni spirato il 5 gennaio al San Bassiano dopo una lunga degenza. Il tribunale ha avviato un inchiesta per omicidio colposo e indagato un medico, disponendo l'autopsia per capire le cause del decesso che potrebbero essere avvenute per una infenzione all'intestino. Nonostante i sanitari siano intervenuti d'urgenza il pensionato non ce l'ha fatta.

SAN BORTOLO

Al san Bortolo, invece, il 4 gennaio sono morti altri due pensionati. Nel caso del decesso di un 67enne la procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo senza iscrivere nessuno sul registro degli indagati. L'uomo, visitato da più medici è deceduto in circostanze ancora da chiarire. Anche in questo caso è stata disposta l'autopsia.

Infine, inchiesta aperta anche sulla morte di un imprenditore agricolo di Bolzano Vicentino. Si tratta dell'84enne Luigi Costa. Non è escluso che la causa del decesso - secondo il legale della famiglia - sia riconducibile a un batterio che il paziente avrebbe preso durante la degenza. Anche in quest'ultimo caso si attendono i risultati dell'autopsia, previsti per mercoledì