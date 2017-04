Vicenza, barbone viene rapinato al pronto soccorso: denunciato l'autore del furto

Si era sistemato al pronto soccorso del San Bortolo per passare la notte. Dopo essersi tolto le scarpe, nella serata tra martedì e mercoledì, e aver sparso tutta la sua roba in tutta la sala d'aspetto, un 38enne vicentino senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine si è messo a dormire sulle seggioline.

Verso le tre del mattino l'uomo è stato svegliato dai Rangers che l'hanno invitato a rivestirsi. A quel punto si è però accorto che il suo zaino era sparito ed è andato su tutte le furie, accusando gli uomini della vigilanza di non aver controllato le sue cose. A rubarle, un 28enne di Arzignano residente a Barcellona in ospedale per delle cure mediche che poi ha rifiutato allontandosi di soppiatto.

Il giovane, pregiudicato pure lui, è stato bloccato dalla security vicino all'uscita e ha ammesso di essere l'autore del furto. Per questo è stato denunciato a piede libero dalla polizia intervenuta sul luogo.