Vicenza: baracca in fiamme, villetta salvata in extremis

Alle ore 13 i vigili del fuoco sono intervenuti in Strada del Paradiso a Vicenza per l’incendio divampato in una baracca annessa a un’abitazione.



I pompieri accorsi con due automezzi e sette operatori sono riusciti a circoscrivere le fiamme che si erano già propagate alla copertura del tetto e all’impianto fotovoltaico, evitando l’estensione del rogo all’intera villetta. L’incendio oltre ad avere bruciato il contenuto della baracca ha intaccato parte delle travature del tetto e danneggiato parte dei pannelli solari. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa tre ore, dopo il completo spegnimento di tutti i focolai e la rimozione di tutto il materiale contenuto nella baracca.