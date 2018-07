Dopo la rissa col machete controlli al bar: 4000 euro di multa

Guai per il bar di Contrà Porta Padova gestito da un'esercente di origine cinese. Il locale è stato teatro, recentemente, di un'episodio di violenza che ha visto protagonista un rumeno che ha minacciato delle persone con un machete. L'esercizio, già noto in passato alle forze dell'ordine per disturbo alla quiete pubblica, è stato controllato nei giorni scorsi dagli agenti della questura che hanno elevato al titolare circa 4000 euro di contravvenzioni per varie violazioni della legge.

I poliziotti hanno controllato il locale dalle finestre sul retro che danno su di un cortile condominiale. Dopo l'appostamento hanno scoperto che le slot machine erano ancora accese ben oltre l'orario previsto per legge. Entrati, si sono accorti che il titolare aveva sotto al bancone un apparecchio per spegnere tutte le macchinette con un solo pulsante nel caso di un'ispezione improvvisa.

Oltre a questo gli operatori hanno constatato la mancanza esposizione degli orari all'interno del locale, l'assenza delle tabelli con i prezzi e sopratutto la violazione delle norme HACCP in materia di prevenzione di possibili contaminazioni degli alimenti, in particolare sul mancato controllo delle temperature dei frighi per la conservazione del cibo. Alla fine dei controlli il conto presentato per le violazioni è stato di 4000 euro ma adesso il locale potrebbe anche rischiare la chiusura.