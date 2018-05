Vicenza, pubblicato il bando per la gestione del Caffè Moresco

Il bando per la gestione in sub concessione dell’esercizio commerciale da adibire a bar e ristorazione nello storico Caffè Moresco di Campo Marzo è stato pubblicato dalla sezione di Vicenza dell' Associazione Nazionale Alpini

Dal gennaio 2016 le penne nere hanno avuto dall'amministrazione comunale la gestione del locale, il quale versava in uno stato di completo abbandono

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per il 30 maggio alle 12, e potrebbe rappresentare una speranza di rinascita per il locale di Campo Marzo