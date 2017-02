Vicenza, banda di ragazzi ruba al Palladio: denunciati

Guai per tre giovani che giovedì pomeriggio sono entrati nel negozio Piazza Italia del centro commerciale Palladio infilandosi due maglie ciascuno sotto al giubbotto per un valore di circa 300 euro in totale. Per C.D., cittadino italiano di 21 anni di origine senegalese; G.A., 23enne della Mauritania e L.O.J., marocchino maggiorenne da poche settimane, è scattata la denuncia per furto aggravato.

Entrati nel negozio i tre sono stati notati in atteggiamenti sospetti dal personale che si è accorto che i giovani avevano strappato la tacca antitaccheggio e si erano infilati due maglie a testa sotto alla giacca. Fermati e in seguito identificati dalla squadra volante della polizia, per loro adesso ci sarà il tribunale. I capi sono stati restituiti al negozio.