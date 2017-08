Vicenza, sorpresa con soldi falsi: arrestata ballerina di lap dance

Una condonna per direttissima a otto mesi di reclusione per detenzione di denaro contraffatto e una denuncia per possesso improprio di arma. Una rumena di 31 anni, residente a Vicenza, di professione ballerina di lap dance in un locale di Torri di Quartesolo, è stata processata venerdì mattina dopo che la polizia ha trovato una mazzetta di banconote false, del valore di 180 euro in tagli da 20, che aveva appena buttato via.

La donna era in compagnia di un vicentino del '78 quando, verso le 20:30, mentre i due viaggiavano su una Ford Galaxy in viale della Pace. Una pattuglia dei carabinieri, notando il comportamento strano dell'uomo alla guida che si è dato alla fuga appena ha visto i militari, ha inseguito e fermato l'auto in via Gonzati.

L'arma ha chiesto il supporto delle volanti della polizia e, mentre stavano effettuando il controllo del vicentino - risultato poi essere un pregiudicato con patente sospesa - al 113 è arrivata la chiamata di una signora residente nella stessa via. La signora, che si era affacciata incuriosita del trambusto del vicentino che inveiva contro le forze dell'ordine, ha riferito di aver notato la donna gettare qualcosa al di là di un muretto di recinzione di una casa.

Gli agenti hanno quindi controllato e scoperto un pacchetto di carta con dentro 9 banconote da 20 euro per un totale di 180 euro. Dall'esame successivo è risultato che i soldi erano falsi. Per la rumena, è quindi scattato l'arresto per contraffazione di denaro. Nella successiva perquisizione i poliziotti hanno anche trovato nella sua borsa una confezione di spray urticante illegale - forse acquistato su internet - illegale in Italia in quanto contenente un gas chimico dannoso per la salute. Nei guai anche il vicentino alla guida della Ford, denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.