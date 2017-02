Vicenza, baby vandali danneggiano marciapiede: le famiglie devono pagare

Lo “sport” di distruggere il suolo pubblico costerà caro ai parenti di due minorenni beccati sabato sera in flagrante a distruggere il vialetto di via Turra. Un modo di passare la serata deleterio e soprattutto costoso per le famiglie quello di S. D. e Z.R., minorenni vicentini nati nel 1999 che verso le 22 di di sabato hanno divelto il bordo della pavimentazione del vialetto pedonale che circonda la sede della circoscrizione di Parco Città.

Fermati da una pattuglia dalla polizia locale di Vicenza, in pattuglia antidegrado notturno e intervenuti dopo una serie di segnalazioni, i due 17enni sono stati fermati e identificati. Le famiglie dei giovani sono state immediatamente avvisati e, a parte la probabile lavata di capo, i genitori dovranno ora risarcire il Comune del danno provocato dall'asportazione di molte piastrelle, il cui prezzo sarà quantificato nei prossimi giorni.