Vicenza, baby gang entra di notte in piscina e poi brucia un cassonetto

Atti di vandalismo notturni a San Pio X. Una banda di minorenni dapprima è entrata di notte nella piscina del quartiere, in via Giuriato e poi, una volta usciti, due di loro hanno dato fuoco a un cassonetto della carta.

La vicenda è avvenuta nella tarda serata di martedì, attorno alle 23. Un Ranger, durante il suo giro di controllo, ha sentito dei rumori all'interno della piscina e ha subito chiamato il 113. Prima dell'arrivo delle volanti, la banda di ragazzini si era però già dileguata.

Poco dopo la guardia giurata li ha rivisti nell'adiacente via Calvi e ha sorpreso due di loro ad appicciare il fuoco ad un contenitori della carta. Dopo averli fermati il Ranger ha richiamato la polizia che ha individuato i due 14enni vicentini e chiamato i loro genitori. Le indagini sono in corso per evidenziare eventuali ipotesi di reato da parte dei minori.