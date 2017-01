Vicenza avvolta da nebbia e smog: aria irrespirabile

Nel fine-settimana appena trascorso, l'assenza di precipitazioni, l'inversione termica notturna e i venti deboli hanno determinato condizioni favorevoli al ristagno degli inquinanti atmosferici, tra cui le polveri sottili, le cui concentrazioni hanno diffusamente superato il valore limite giornaliero. Lo riferisce l'Arpav in un comunicato.



Lunedì persisteranno condizioni tali da mantenere su livelli molto elevati le concentrazioni di polveri sottili ma nella giornata di martedì, aumenterà la nuvolosità e saranno possibili delle deboli precipitazioni e moderati rinforzi dei venti: questa situazione potrà determinare un maggiore rimescolamento e una parziale dispersione degli inquinanti.



Tuttavia, a causa degli elevati valori di partenza, le concentrazioni di PM10, pur in diminuzione, saranno ancora in prevalenza ben superiori al limite giornaliero anche nei prossimi giorni. Si segnala che nelle giornate di sabato e di domenica tutte le centraline della rete regionale hanno registrato superamenti del valore limite giornaliero di PM10.