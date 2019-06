Rapina alla concessionaria: vigilantes ferito

Caricano una moto su un furgone dopo essere entrati all'interno della concessionaria e durante la fuga vanno addosso all'auto del vigilantes mandandolo in ospedale con un colpo di frusta. La rapina è avvenuta nella notte tra domenica e lunedì. Verso le 2:30 tre malviventi si sono introdotti nei locali della "Ducati Autovega" di Via Del Commercio per rubare una motocicletta modello 1260s.

Colti sul fatto da una guardia giurata, sopraggiunta per l’attivazione del sistema di allarme i tre, per guadagnarsi la via di fuga, hanno speronato violentemente l’autovettura del ranger, intervenuto per bloccarli, dandosi alla fuga.

La guardia giurata ha rimediato un colpo di frusta così come diagnosticato dal pronto soccorso, intervenuto sul posto per soccorrere la vittima. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri di Vicenza anche con l'ausilio delle telecamere della videsorveglianza.