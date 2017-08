Autostrade, weekend da bollino nero: i consigli di Autovie Venete

Previsto un weekend da bollino nero, quello dal 18 al 20 agosto, sulle autostrade del Nordest ed è per questo che Autovie Venete ha lanciato alcuni suggerimenti. Questo infatti è il fine settimana dei rientri e delle nuove partenze: "Soprattutto i turisti austriaci e tedeschi, da qualche anno, scelgono la seconda parte del mese di agosto e la prima settimana di settembre per le vacanze al mare il che significa, per l’autostrada, un flusso di transiti molto molto elevato sulla A23 in direzione nodo di Palmanova dove inevitabilmente si formano le congestioni perché i veicoli che proseguono in direzione Venezia si incrociano con quelli che arrivano da Trieste e si dirigono verso Venezia".

Soprattutto il sabato sarà giornata nera per il traffico: "meglio utilizzare la viabilità ordinaria per andare al mare".

Nella mattina di venerdì segnalate code per un chilometro lungo la Valsugana, ma il traffico è risultato scorrevole nei tratti di strada del Vicentino.

Per sabato 19 – come sempre la giornata più critica – si teme in special modo per la strada del Costo.

Domenica 20 agosto traffico intenso per tutto l’arco della giornata e in entrambe le direzioni di marcia della A4 Venezia Trieste. Nonostante le previsioni meteo non favorevolissime, gli svincoli in direzione delle località balneari potrebbero essere interessati da rallentamenti e code. Disagi annunciati anche in entrata alla barriera di Trieste Lisert. In A57 Tangenziale di Mestre, in direzione Trieste, e sulla A23 Palmanova Tarvisio, verso Palmanova, è previsto traffico sostenuto in mattinata. I mezzi pesanti non potranno circolare dalle 8 alle 16 di sabato 20 e dalle 7 alle 22 di domenica 21 agosto".