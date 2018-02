Vicenza, auto investe dipendente Aim: è gravissimo

Gravissimo investimento di un dipendente Aim di circa 45 anni questa mattina verso le 10:30 in via Pecori Giraldi. Una donna alla guida di una Mini Cooper ha investito un un operatore ecologico mentre stava svolgendo il suo lavoro.

L'uomo, finito sopra il parabrezza e poi caduto a terra è stato soccorso dagli operatori del Suem, portato in ospedale e intubato. Attualmente si trova in rianimazione in condizioni critiche. La donna alla guida della vettura, uscita dall'auto in stato di choc, non ha riportato ferite.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi e per accertare la dinamica dell'incidente. con rallentamento del traffico durante le operazioni.