Vicenza, auto tenta di sfondare negozio in centro

Torna la paura tra i negozianti di corso Fogazzaro dopo il tentativo di spaccata attuato nella notte tra sabato e domenica ai danni del negozio Maison Marguerite all'angolo con contrà Riale.

L'azione ricorda quella che in febbraio ha colpito un altro negozio della via, solo che stavolta gli autori hanno rinunciato all'obiettivo dopo alcuni tentativi non riusciti di sfondare la vetrina utilizzando un'auto come ariete.

Sul posto domenica mattina, dopo la chiamata della titolare, sono intervenuti i carabinieri. La vetrina, danneggiata dagli urti, presentava tracce di colore di un'auto. Non è scattato alcun allarme.