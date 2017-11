Vicenza, Atzeni riaccende la Sud: sciopero sospeso

La Curva Sud tornerà a ruggire mercoledì sera, nel match clou contro la capolista Renate.



Lo annuncia in comunicato, dopo aver avuto conferme sul buon esito della trattativa di cessione da Vi.Fin. a Boreas Capital dallo stesso avvocato Atzeni. L'ultima parola, però, spetterà all'assemblea dei soci di lunedì e gli ultras riferiscono di voler credere che la parola data verrà rispettata.

Sulle ultime vicende

"E a coloro che per ripicca o partito preso non vorranno partecipare pur di farci torto, rispondiamo come dite voi: "Allo stadio si va per tifare, se no state a casa!" - prosegue la nota - Un grazie invece a chi, magari contro voglia, ci ha rispettato e seguito perché sappiamo che non deve essere stata una decisione facile. La Curva è sempre stata comandata dai gruppi portanti, quelli centrali, quelli che si espongono di più. Mai nella sua storia c’è stata tanta tranquillità come ora e chi sostiene che una volta andava tutto bene, o non sa di cosa parla o è rimbambito del tutto - spiega - Gli screzi ci sono sempre stati, anche molto più pesanti, con la sola differenza che le questioni iniziavano e finivano in curva e non su Facebook o sul video di un telefonino. Quindi badate bene, prima di sparare sentenze a vuoto tanto per parlare".



"Adesso ricominciamo ad usare la voce per quello che serve davvero, riportiamo il calore della Sud al Menti e torniamo a fare un tifo come si deve - si conclude il comunicato -Svegliatevi e staccatevi da chi sa solo criticare, portate sciarpe e bandiere e tanta voglia di gridare. E se piove, ancora meglio, a dimostrare che niente può scalfire la fede della curva. Uniti si vince! Forza Lanerossi Vicenza!!! Avanti Curva Sud!!! CHE IL VICENZA TORNI AD ESSERE GRANDE"