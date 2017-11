Vicenza, assegni clonati: due truffati per 24mila euro

Quattro assegni perfetti in tutto ma falsi . Nei giorni scorsi alla filiale vicentina della Banca Popolare di Bari sono tornati indietro i titoli di credito negoziati in una filiale della Banca Intesa di Avellino. Qualcuno aveva prelevato nella città Campana 24mila euro di due correntisti vicentini, tre in un conto per un totale di 15mila euro e l'altro in un secondo conto per un totale di 9mila euro.

L'incredibile vicenda è stata denunciata in questura dall'istituto bancario di viale Mazzini dopo che una impiegata, quando sono tornati indietro gli assegni già incassati tra la fine di ottobre e i primi di novembre, si è accorta che avevano un timbro al posto della punzonatura dellla Popolare di Bari.

La polizia sta indagando su molti punti ancora oscuri della truffa, a cominciare dal fatto che il contante - perlopiù di importo così elevato - sia stato elargito con tanta facilità