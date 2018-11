Vicenza e provincia: arrivati 31 nuovi carabinieri

A Vicenza e provincia ci sono 31 nuovi carabinieri, freschi di scuola allievi, che da martedì sono entrati in forza nelle compagnie di Vicenza, Valdagno, Thiene, Schio e Bassano. Tra loro anche nove donne. A presentarli, questa mattina in via Muggia - sede del comando provinciale - il colonnello Alberto Santini, comandante provinciale dell'Arma con ospiti i sindaci dei Comuni nei quali entreranno in forza i militari.

Tra loro anche il primo cittadino di Vicenza, Francesco Rucco: «In città ci sarà una pattuglia in più e siamo molto felici della cosa, adesso continueremo con la richiesta al ministero di nuove forze di polizia di Stato in supporto alla poliza locale per combattere ancora più a fondo il degrado, i nostri agenti non possono farcela da soli».

I carabinieri saranno destinati a Vicenza e nella cintura urbana (2 in città e 4 negli altri comuni di competenza della compagnia del capologuogo), a Valdagno (8 tra il centro principali e i comuni limitrofi), a Thiene (7 in totale), Schio (6 in tutto) e Bassano (4 militari).