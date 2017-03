Vicenza, arriva il principe Carlo: viabilità modificata

In occasione della visita del principe Carlo d'Inghilterra al Coespu, che ha sede nella caserma Chinotto, sono state disposte alcune chiusure stradali per esigenze di ordine pubblico. Sabato 1 aprile dalle 12,30 alle 14 circa, durante il passaggio dei mezzi al seguito del principe è prevista la chiusura alla circolazione su entrambe le direzioni e per tutte le tipologie di veicoli lungo viale Ferrarin, viale Dal Verme, viale Monte Grappa.

Sarà inoltre possibile la chiusura di via La Marmora, dall'incrocio con via Palestro a quello con via San Martino, di via San Martino, da via La Marmona a via Medici, di via Castelfidardo, da via Durando a viale Monte Grappa, di via Pastrengo, via Sorio, via Goito e di via Medici, da via San Martino a via Goito. In relazione a tali chiusure l'azienda SVT attuerà le necessarie deviazioni delle linee del trasporto pubblico locale.

Sempre per ragioni di ordine pubblico legate alla visita del principe Carlo, sabato 1 aprile dalle 8 alle 14 viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati delle vie La Marmora, dall'incrocio con via Palestro a quello con via San Martino, di via Palestro, tra via La Marmora e via Goito, di via San Martino, da via La Marmona a via Medici, di via Castelfidardo, da via La Marmora a via Medici, di via Pastrengo, via Sorio e via Goito.