Vicenza, arresto Quero: Variati chiede la revoca dell’incarico di amministratore

"La fiducia data a Quero è stata tradita - spiega il sindaco di Vicenza - sia per essere stato protagonista del reato, sia per non aver informato me e i vertici dell'azienda dell'accaduto, comportamenti ancora più gravi per chi ricopre un ruolo di pubblico amministratore"