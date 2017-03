Vicenza, arrestato truffatore seriale esperto nella tecnica del "finto avvocato"

In gergo si chiama la tecnica del "finto avvocato".Il modus operandi era oramai collaudato: prima un contatto telefonico con la vittima anziana di turno, spacciandosi per un appartenente alle forze dell’ordine che comunicava o un arresto o un coinvolgimento in fantomatici incidenti stradali di un parente stretto. Successivamente la richiesta di denaro, giustificata dai costi da sostenere per le pratiche di liberazione di quest’ultimo; quindi, la presentazione in casa qualificandosi come avvocato per farsi consegnare soldi o preziosi.

Così era avvenuto anche per una truffa messa a segno lo scorso luglio a Vicenza in danno di una donna quasi ottantenne. Le indagini della squadra mobile berica hanno permesso di identificare e arrestare, nei giorni scorsi, il truffatore seriale. Si tratta di un pregiudicato di origini siciliane, arrestato in provincia di Torino e attualmente agli arresti domiciliari su ordinanza emessa dall’autorità giudiziaria vicentina.