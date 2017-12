Vicenza, profugo arrestato dopo la rissa: coca e maria nei calzini

Nel 2015 ha raccontato di essere arrivato in Italia fuggendo dalla Nigeria e attraversando l'inferno della guerra civile libica. Per questo la commissione territoriale di Bologna, nel 2015, gli aveva riconosciuto lo status di rifugiato e pochi mesi dopo aveva ottenuto in permesso di soggiorno. Il suo "viaggio della speranza" è però finito in questura con l'arresto per spaccio di stupefacenti.

È l'ennesima storia di microcriminalità nella zona di Campo Marzo. O.J.O, 27enne nigeriano, verso le 18 di ieri è stato fermato dai militari dell'operazione "Strade sicure" durante un servizio di pattugliamento. I militari si trovavano in via dell'Ippodromo quando hanno visto una rissa tra due uomini di colore. Il loro intervento ha portato al fermo del nigeriano, mente l'altro individuo è fuggito a gambe levate.

Le volanti della polizia, una volta giunte sul posto, hanno perquisito il nigeriano trovandogli addosso otto ovuli di cocaina per un totale di 1,45 grammi e della marijuana che il giovane nascondeva all'interno dei calzini. Per il 27enne sono scattate le manette e la segnalazione all'ufficio immigrazione di Vicenza. Il suo permesso di soggiorno era scaduto da qualche giorno e ora dovrà fare i conti non solo per il reato commesso ma anche con il fatto di una possibile espulsione dal territorio nazionale.