Vicenza, arrestato per aver accoltellato la moglie

Un 64enne è stato arrestato per aver tentato di uccidere la moglie a coltellate nella notte. Il raptus è stato probabilmente causato dalla depressione dell'uomo

Un funzionario pubblico alcuni giorni fa, nel cuore della notte, ha aggredito a colpi di coltello la propria moglie senza una motivazione apparente. L’intervento di una “volante” della Polizia ha evitato il peggio e la donna R.B., 53enne, dopo una delicata operazione chirurgica, è ora ricoverata fuori pericolo di vita nel locale ospedale “San Bortolo”. L'aggressore era fino nel reparto psichiatrico.



L'AGGRESSIONE





Le indagini della Squadra Mobile di Vicenza, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno fatto scattare le manette sull’uomo, A.D., 64 anni, raggiunto giovedì da ordinanza di custodia cautelare in carcere.



Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo, dipendente delle Poste esodato, soffriva di depressoine e altri disturbi correlati. Non è escluso che, dopo l'aggressione alla moglie, volesse togliersi la vita. I conoscenti hanno descritto la coppia come molto pacifica ed affiatata.