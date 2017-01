Vicenza, arrestato dj pedofilo: aveva adescato una bimba di Imperia

Lla polizia di stato ha arrestato, per detenzione e scambio di materiale pedopornografico, un quarantenne di Padova, impiegato come magazziniere in una ditta locale e saltuariamente speaker in una radio privata vicentina. Il compartimento della polizia postale e delle comunicazioni per la Liguria, in collaborazione con quello per il Veneto, gli ha stretto le manette ai polsi a Padova, dopo averlo colto il flagranza di reato.

L'INIZIO DELLE INDAGINI. L’attività ha avuto origine da un'indagine della sezione Polposta di Imperia, volta ad arginare il fenomeno dell’adescamento di minori sui social network. Nei mesi scorsi, infatti, l’uomo aveva tentato di sedurre su Instagram una bambina di 10 anni della provincia di Imperia.

LE PROVE E LA PERQUISIZIONE. Le intercettazioni informatiche e telefoniche messe in atto dagli investigatori della polizia postale hanno consentito l’identificazione e l’acquisizione di importanti elementi probatori a carico dell’uomo. Tali riscontri hanno portato la Procura della Repubblica del tribunale di Genova ad emettere un decreto di perquisizione nei confronti dell'arrestato, eseguito dagli stessi operatori della Postale, terminato con il sequestro di un ingente quantitativo di supporti informatici e del profilo social utilizzato dal 40enne per le attività illecite.

CONDUCEVA UNA TRASMISSIONE SUI GIOVANI E I SOCIAL. Sono ancora in corso accertamenti volti alla ricerca di altri eventuali minori potenziali vittime dell’arrestato. Insospettabile per i suoi colleghi, durante la propria attività come speaker dell’emittente radiofonica conduceva un programma sui giovani e i social network.

